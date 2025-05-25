Dos joves europees s’incorporen a projectes municipals a Lleida gràcies al programa CES
L’Ajuntament de Lleida ha acollit dues joves voluntàries, Laura Tosi (Itàlia) i Ayshe Soykiray (Xipre), dins del programa europeu Cos Europeu de Solidaritat (CES). Fins al mes de novembre, participaran en projectes impulsats per LleidaJove i la Regidoria de Cooperació.
Laura Tosi col·labora amb LleidaJove en iniciatives d’informació i dinamització juvenil, com els clubs joves i activitats de promoció del voluntariat europeu. A més, ofereix sessions de conversa gratuïtes en italià per a joves de 15 a 30 anys cada dimarts a la tarda i divendres al matí, amb l’objectiu de millorar l’expressió oral i donar a conèixer la cultura italiana.
Per la seva banda, Ayshe Soykiray participa en projectes de cooperació internacional de la regidoria amb la voluntat d’aportar-hi la seva mirada i ampliar coneixements en aquest àmbit.
Aquestes accions s’emmarquen dins el CES, una iniciativa finançada per la Unió Europea i gestionada localment pel Departament de Joventut – LleidaJove, que també ofereix als joves lleidatans l’oportunitat de fer voluntariat a l’estranger. Cada dilluns a les 18 h, a l’equipament juvenil La Palma, s’hi ofereix una xerrada informativa oberta i gratuïta (excepte a l’agost).
El CES promou el voluntariat juvenil i la participació en projectes solidaris per reforçar la cohesió i la ciutadania activa a Europa, amb especial èmfasi en la inclusió, el clima, la transformació digital i la salut.