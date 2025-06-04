Zona de Baixes Emissions de Lleida: ja es poden tramitar les exempcions per accedir-hi
La primera fase de la ZBE, que se centra en el Barri Antic, entrarà en vigor l’1 de juliol
D’exempcions, n’hi ha de generals i de municipals
La Paeria de Lleida ha activat la plataforma i el web per tramitar les exempcions per accedir a la Zona de Baixes Emissions (ZBE), la primera fase de la qual entrarà en funcionament l’1 de juliol. Inclou el perímetre interior entre les avingudes Blondel, Madrid i Catalunya, rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, Ferran i Francesc Macià, i les restriccions seran de 8.00 a 20.00 hores. Tots els vehicles que paguen l’impost de circulació a la ciutat podran entrar a la ZBE sense restriccions.
D’exempcions, n’hi ha de generals i de municipals. Les primeres són, entre altres, per a persones amb rendes baixes, amb mobilitat reduïda, discapacitats, serveis d’emergència i essencials, vehicles estrangers, tractaments mèdics periòdics, vehicles especials, professionals pròxims a la jubilació i transport de mercaderies. Les exempcions municipals són per a vehicles comercial i industrials per a centres sanitaris i farmàcies, usuaris de garatges privats, vehicles de sector de la construcció i històrics, mudances, hotels i residents a Lleida, així com accessos temporals i autoritzacions diàries. Al portal paeria.cat/zbe apartats “Exempcions de vehicles” es poden consultar els detalls. Així mateix, per a les persones que tinguin dubtes o dificultats amb la tramitació electrònica, l’ajuntament disposa d’un servei d’assistència telefònica (973 93 02 47, de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00 hores) o a través d’adtende.es/lleida/. En aquest últim cas s’ha d’omplir un formulari i la Paeria trucarà al ciutadà.