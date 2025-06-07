La inundabilitat del barri de Cappont de Lleida: són necessàries 5 obres per evitar-la
Segons el nou POUM es requereixen més actuacions que el mur previst al camí de Grenyana
L’ajuntament de Lleida proposa en el nou Pla d’Ordenació Urbanística de la ciutat (POUM), que preveu presentar dilluns vinent, una reserva de 20 hectàrees de terra per acollir un centre de dades i la conversió en residencial d’una zona qualificada ara d’industrial per a l’expansió d’Els Mangraners cap a la ciutat (veure més informació). Però el document també es refereix a la inundabilitat del barri de Cappont i detalla que, a partir de converses amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), per evitar-la són necessàries més actuacions que el mur previst al camí de Grenyana (s’està treballant en el projecte).
Contempla també accions a l’altura del pont de Príncep de Viana, dels Camps Elisis, de l’avinguda del Segre i de Blondel. Especifica que el departament d’Obra Pública ja està treballant en això. L’anterior equip de govern va argumentar precisament que el POUM no podia tramitar-se sense haver resolt aquesta qüestió.
El risc d’inundabilitat de Cappont, que la CHE considera mig en fixar un període de retorn de cent anys, no només està frenant en l’actualitat la construcció del nou institut del barri o l’ampliació de l’escola Camps Elisis, sinó que també ha bloquejat el projecte del nou CAP i la base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que Salut projecta a la zona de Copa d’Or.