SUCCESSOS
Continuen buscant l’autor de l’apunyalament a la sortida d’una discoteca de Lleida
La víctima, de 22 anys, agredida al pit
Els Mossos d’Esquadra continuaven investigant ahir l’apunyalament que hi va haver a primera hora de la matinada de diumenge al barri del Clot de Lleida. La víctima, de 22 anys, va rebre una punyalada al pit i va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova.
Lleida
Albert Guerrero
Els investigadors van entrevistar testimonis per identificar l’agressor i van obtenir enregistraments de càmeres de seguretat de la zona. En el cas de ser arrestat, presumiblement serà imputat per un delicte d’homicidi en grau de temptativa per la zona en la qual es va produir l’atac. L’agressió es va produir passades les 6.00 hores en un aldarull en el qual van participar una vintena de persones a la sortida d’una discoteca del carrer Alcalde Porqueres.
Un dels implicats va ser atacat al pit, i va resultar greument ferit. El jove va quedar estès a terra, Al lloc van acudir diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i de l’ARRO (antiavalots) dels Mossos d’Esquadra. La víctima va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic greu, com va avançar SEGRE en la seua edició digital.
Els veïns de la zona van mostrar indignació perquè no és la primera vegada que es produeixen baralles als voltants del local de lleure nocturn, que ha estat sancionat en diverses ocasions per la Paeria.
L’anterior apunyalament a les comarques de Lleida es va produir el 30 de maig a Agramunt. Els Mossos van arrestar el presumpte autor, de 48 anys, que va ingressar preventivament a presó. La víctima va rebre una punyalada per l’esquena. Va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va haver de ser intervinguda d’urgència. Havia perdut molta sang i tenia afectat un pulmó. Després de la intervenció quirúrgica, va ingressar a l’UCI.