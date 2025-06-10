Una persona ferida en un atropellament a l'avinguda Alacant de Lleida
L'accident s'ha produït a l'altura del número 10
Una persona de 83 anys ha resultat ferida aquest dimarts en ser atropellada per un turisme a l'avinguda Alacant de Lleida. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat tres unitats, ha evacuat aquesta persona, ferida de diversa consideració, a l'hospital Arnau de Vilanova. L'atropellament s'ha produït quan faltaven pocs minuts per un quart de deu del matí a l'altura del número 10.
Es dona la circumstància que el passat divendres una dona de 34 anys va resultar ferida de caràcter crític i la seua filla de vuit anys va patir ferides de diversa consideració al ser atropellades per un cotxe en un pas de vianants del Passeig Onze de Setembre. Mare i filla van ser evacuades a l’hospital Arnau de Vilanova després de ser ateses in situ, segons va informar el SEM. Una altra filla, de 13 anys, va resultar il·lesa.