La dona que es va tirar a la piscina vestida i va ser rescatada perquè no sabia nedar portava burquini
Una vestimenta que està permesa per al bany segons la normativa municipal
La dona que diumenge a la tarda es va tirar vestida a les piscines municipals del Secà i va haver de ser rescatada perquè no sabia nedar portava burquini, una vestimenta que està permesa per al bany segons la normativa municipal.
Així ho va confirmar ahir la Paeria, que va recordar que no està permès banyar-se amb roba interior, samarretes o pantalons si no hi ha prescripció mèdica, ni l’ús d’inflables, pilotes o pistoles d’aigua. També està prohibit portar ulleres de vidre, encara que siguin de sol, a la zona d’aigua, tret de casos excepcionals.
La regulació de 2019: topless i burquini permesos
L'any 2019 l’Ajuntament de Lleida va donar llum verda tant a la pràctica del topless com a l’ús del burquini a les seues instal·lacions municipals. Aquesta decisió va quedar oficialitzada mitjançant la col·locació de cartells informatius a les piscines on s’especificava clarament que "està permès practicar topless". La mesura va suposar una clarificació necessària respecte a l’anterior redacció que simplement exigia un "vestit de bany adequat".
Jordina Freixanet, alcaldessa accidental en aquell moment, va explicar que encara que "el topless no estava específicament prohibit", la indicació anterior "podia generar equívocs i desprotecció a les banyistes" que desitjaven practicar-ho, així com als treballadors encarregats d’aplicar la normativa. Aquesta modificació donava compliment a una resolució del Síndic de Greuges de Catalunya que, el 2018, havia advertit els consistoris catalans sobre la necessitat de permetre el topless en instal·lacions públiques per raons de llibertat d’expressió.
El burquini com a vestit de bany reconegut
També es va confirmar que es continuava acceptant l’ús del burquini, en considerar-ho formalment un vestit de bany. Aquesta peça, utilitzada principalment per dones musulmanes i que cobreix gran part del cos, ha generat debats en diferents municipis, però a Lleida s’ha optat per incloure-la dins de les opcions vàlides per al bany.