TRÀNSIT
Imputat per homicidi imprudent per l’atropellament a Lleida en el que va morir una jove de 34 anys
La Urbana obre diligències penals contra el conductor que va causar el sinistre. La víctima mortal i la seua filla van ser envestides en un pas de vianants
La Guàrdia Urbana ha obert diligències penals per un delicte d’homicidi per imprudència greu contra el conductor que el passat 6 de juny va atropellar a passeig Onze de Setembre de Lleida una dona de 34 anys que va acabar morint divendres passat a l’hospital Arnau de Vilanova a causa de la gravetat de la lesions, segons ha pogut saber SEGRE.
La jove va ser atropellada juntament amb la seua filla de vuit anys en un pas de vianants just davant del CAP, com va avançar aquest diari. Mare i filla van ser evacuades a l’Arnau després de ser ateses in situ. La jove estava ingressada des d’aleshores a l’UCI.
Ara, després de conèixer-se la defunció, i partint de l’atestat del sinistre, la Urbana ha obert diligències contra el conductor (que va donar negatiu en les proves d’alcohol i drogues) per homicidi per imprudència greu per la víctima mortal, segons van indicar fonts municipals. En canvi, la nena ferida, al presentar lesions lleus, anirà per la via civil dins de l’atestat tramitat, segons van explicar les mateixes fonts.
Val a recordar que l’accident es va produir a les 16.10 hores del 6 de juny quan un cotxe va atropellar una dona i una de les seues filles quan creuaven per un pas zebra elevat que no està regulat per semàfor. Una altra filla, de 13 anys, va resultar il·lesa. Els primers a intervenir van ser els sanitaris que hi havia en el centre mèdic que hi ha a escassos metres.
Les ferides més greus les presentava la dona de 34 anys, que va ser traslladada amb pronòstic crític després de ser estabilitzada. També va ser evacuada la filla de 8 anys. La petita tenia una lesió en una cama. Per la seua part, el conductor va ser sotmès al test d’alcohol i drogues i va donar negatiu en els dos.
Es tracta del segon conductor imputat per homicidi imprudent aquest any a les comarques de Lleida. El primer va ser el conductor d’un turisme que els Mossos d’Esquadra van detenir el 16 de febrer a l’Alt Urgell per un xoc hores abans a l’N-260 a Montferrer i Castellbò, en el qual va perdre la vida un jove motorista de 21 anys d’Andorra. El xòfer, de 71 anys i del Baix Llobregat, que va donar negatiu en el test d’alcohol i drogues, va ser arrestat després d’enllestir l’atestat i determinar que va fer una maniobra sense parar prou atenció.
Concretament, el turisme que conduïa circulava en direcció a Lleida quan va fer un canvi de sentit, incorporant-se a la via sense comprovar que hi havia una moto que anava en direcció a Andorra. El motorista no va poder evitar l’impacte per encalç amb el cotxe. Els Mossos van imputar l’any passat dos conductors per homicidis imprudents a Ponent.