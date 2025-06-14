TRÀNSIT
Mor la jove de 34 anys que va ser atropellada en un pas de vianants a Lleida amb la seua filla de vuit anys
La víctima, de 34 anys, estava des de divendres passat a l’UCI de l’Arnau de Vilanova. Va ser atropellada amb la seua filla de 8 anys en un pas de vianants
La dona de 34 anys que va resultar ferida crítica al ser atropellada per un cotxe divendres passat al passeig Onze de Setembre va morir ahir a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La jove va ser atropellada amb la seua filla de vuit anys en un pas de vianants just davant del CAP. Mare i filla van ser evacuades a l’Arnau després de ser ateses in situ. La jove estava ingressada des d’aleshores a l’UCI.
L’accident es va produir a les 16.10 hores quan un vehicle va atropellar una dona i una de les seues filles quan creuaven per un pas zebra elevat que no està regulat per semàfor. L’altra filla, de 13 anys, va resultar il·lesa. Els primers a intervenir van ser els sanitaris que hi havia al centre mèdic que hi ha a escassos metres.
Al lloc també van acudir diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles de la Guàrdia Urbana. El conductor del vehicle va donar negatiu a les proves d’alcoholèmia i drogues. Les ferides més greus les presentava la dona de 34 anys, que va ser traslladada amb pronòstic crític a l’hospital Arnau de Vilanova després de ser estabilitzada. També va ser evacuada la seua filla de 8 anys. La petita tenia una lesió a una cama.
És la segona víctima per accident de trànsit aquesta setmana, ja que dijous va morir a primera hora del matí un conductor de Montferrer i Castellbò de 57 anys al sortir de la via i precipitar-se per un pendent amb el tot terreny a l’N-260 a prop del Port del Cantó, a la comarca de l’Alt Urgell. Des de començaments d’any, deu persones han mort en accidents de trànsit a les comarques lleidatanes, una menys que en el mateix període de l’any passat. Aquest any, de les deu víctimes mortals, quatre s’han registrat al terme municipal de Lleida.
Val a recordar que dijous, cinc persones van resultar ferides en sengles accidents. El primer va ser un atropellament d’un matrimoni gran en un pas zebra del carrer Mariola. Ambdós van ser evacuats a l’Arnau. A la tarda, els tres ocupants d’un cotxe van patir lesions al bolcar al carrer Enginyer Santi Companys, al Parc de l’Aigua. El turisme va bolcar al xocar contra un altre vehicle. Els veïns d’aquesta zona reclamen millorar la seguretat viària.