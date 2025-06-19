Detinguts quatre sospitosos més de la brutal agressió a Mossos al barri de la Mariola de Lleida
L'operació policial s’ha produït de manera paral·lela a un desnonament judicial en un pis on hi vivien familiars de l'arrestat la setmana passada
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous al matí quatre persones per haver participat presumptament en la brutal agressió a sis agents del cos a finals d’abril. Les detencions s’han produït de manera paral·lela a un desnonament judicial en un pis del carrer Júpiter on hi vivien familiars del principal sospitós, detingut i empresonat la setmana passada.
Ampliarem la informació