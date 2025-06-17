TRIBUNALS
Un dels mossos agredits en el brutal atac de la Mariola de Lleida va quedar inconscient
Així ho recull la interlocutòria de la jutge que va dictar presó per al sospitós de l’atac. La magistrada defineix l’investigat com a “arxiconegut pel sistema policial”
“El denunciat, I.G.G., arran d’una actuació policial dels agents dels Mossos d’Esquadra al barri de la Mariola, en va colpejar quatre al cap amb una barra de grans dimensions, els quals van resultar ferits de gravetat, en va quedar algun d’ells inconscient a terra i va haver de ser arrossegat pels seus companys per sortir d’allà: així també va agredir uns altres dos agents produint-los lesions greus, alhora que s’hi dirigia amb termes intimidatoris amb altres investigats en la present causa.”
Això és el que diu la interlocutòria d’ingrés a presó que va dictar el passat dia 11 de juny la jutge del jutjat d’Instrucció 3 de Lleida per al sospitós del brutal atac que sis agents dels ARRO dels Mossos d’Esquadra van patir la mitjanit del 27 al 28 d’abril a la Mariola, i a què ha tingut accés aquest diari.
Quatre temptatives d’homicidi
Val a recordar que la Fiscalia li imputa quatre delictes d’homicidi dolós en grau de temptativa i dos delictes de lesions greus amb ús d’instrument perillós –una barra de grans dimensions–, amenaces i desordres públics. El sindicat USPAC, que representa els policies ferits i exerceix l’acusació particular, considera que és autor de sis delictes de temptativa d’homicidi, la qual cosa podria suposar una petició de fins a 90 anys de presó.
La jutge va decretar presó provisional per l’elevat risc de fuga i la gravetat de les penes. Quant a la investigació, els sis agents ferits van declarar davant del jutjat el 5 de maig, una setmana després de l’agressió, “corroborant tots ells la presència d’I.G.G., amb un pal de grans dimensions, al lloc i identificant-lo com l’autor de les lesions que van patir”, segons la interlocutòria.
A més a més, recorda que I.G.G. és “arxiconegut” pel sistema policial ja que “li pesen una gran quantitat d’antecedents tant policials com judicials”.
L’investigat, com ja va explicar SEGRE, va reconèixer davant de la jutge que havia estat a l’aldarull i va dir que havia empès agents però va negar haver-los atacat. Va explicar que va veure com un veí estava patint un atac epilèptic i llavors va ser atacat pels policies.