Universitat de Lleida: aquestes són les carreres amb les notes de tall més baixes
Graus en humanitats, ciències socials i algunes enginyeries presenten la nota mínima d’accés
Els estudiants que van realitzar les proves de selectivitat aquest juny ja han pogut consultar avui les seues qualificacions, encara que les notes de tall definitives per accedir als diferents graus universitaris no es coneixeran fins principis de juliol. Segons les previsions, aquestes es publicaran a començaments de juliol (l’any passat es van publicar el dia 9). Mentrestant, per tenir una orientació, els futurs universitaris poden consultar les notes de tall del curs anterior de la Universitat de Lleida.
L’anàlisi de les notes de tall publicades després de la primera assignació de places mostra que principalment són els graus de l’àmbit humanístic i social els que presenten més accessibilitat. Aquesta realitat reflecteix una tendència que ve observant en els últims anys en el sistema universitari, on les preferències dels estudiants s’inclinen cada vegada més cap a carreres tècniques o sanitàries, deixant més disponibilitat en altres àrees del coneixement igualment rellevants per a la societat.
Entre les titulacions amb la nota mínima d’accés es troben Educació Infantil, Turisme, Història, Geografia, Filologia Hispànica, Filologia Catalana i Estudis Occitans, Estudis Anglesos, Relacions Laborals i Recursos Humans, Treball Social, Conservació de la Naturalesa/Enginyeria Forestal i Ciència i Tecnologia dels Aliments. Totes aquestes carreres han registrat un 5,000 com a nota de tall , el que significa que qualsevol estudiant que hagi superat la selectivitat hi pot optar sempre que quedin places disponibles després del procés d’assignació.
La baixa nota de tall no s’ha d’interpretar com un indicador de menor qualitat o rellevància acadèmica. Al contrari, moltes d’aquestes titulacions exerceixen un paper fonamental en el desenvolupament cultural, social i educatiu.
Com influeix la nota de tall en l’elecció de carrera universitària?
La nota de tall|cort és un dels factors que més condiciona l’elecció d’estudis universitaris a Espanya. Segons dades del Ministeri d’Universitats, aproximadament un 30% dels estudiants acaba matriculant-se en una carrera que no era la seua primera opció, precisament per no assolir la nota de tall necessària. En aquest context, les titulacions amb nota mínima ofereixen una alternativa per no posposar l’accés a la universitat.
Els orientadors educatius recomanen, tanmateix, no triar estudis únicament per la seua accessibilitat, sinó valorar també la vocació i les expectatives professionals.
Quines sortides professionals tenen aquestes carreres més accessibles?
Encara que la percepció general associa millors perspectives laborals a les carreres més demandades, el cert és que moltes de les titulacions amb notes de tall baixes ofereixen nínxols professionals específics amb bona ocupabilitat. Els graduats en Educació Infantil, per exemple, mantenen taxes d’inserció laboral per sobre del 80% en els dos anys posteriors a la seua graduació.
D’altres, com a Ciència i Tecnologia dels Aliments, han vist créixer la seua demanda professional amb l’auge de la indústria alimentària i les noves tendències de consum. Per la seua part, les filologies, encara que amb un mercat laboral més restringit a les seues sortides tradicionals, obren portes en sectors emergents com la comunicació digital, el turisme cultural o les indústries de la llengua.