TRAGÈDIA
Sense data de repatriació per a la lleidatana de 22 anys morta a Malawi
La plaça de la Paeria va acollir a les 10.30 hores d’ahir un minut de silenci per la jove cooperant lleidatana de 22 anys que va morir diumenge en un accident de trànsit a Malawi, com va avançar SEGRE.
Entre les autoritats, hi va ser present el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, que posteriorment va participar en la Junta Local de Seguretat, i que va explicar que no saben quan el cadàver podrà ser expatriat. “Caldrà veure si les autoritats de Malawi demanen un examen mèdic perquè ells tenen la seua legislació.”
En qualsevol cas, Prieto va assegurar que intentaran que vagi de pressa perquè “és evident” que la família així ho desitja. Una portaveu de la família d’A.S.C. la va recordar com una persona “fabulosa i fora de sèrie en tots els sentits”. La cooperant catalana ferida va ser traslladada ahir amb avió a Sud-àfrica.