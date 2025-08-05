URBANISME
Enèsima reparació al carrer Democràcia de Lleida i els comerciants demanen canvis
Els treballs per millorar les llambordes duraran dos setmanes i comportaran tancar el trànsit de 8.00 a 14.00. “S’hauria de restringir el trànsit de vehicles pesants”
El carrer Democràcia estarà en obres i amb restriccions de mobilitat durant les properes dos setmanes pels enèsims treballs de millora del paviment. Una actuació que el consistori fa cada dos anys des que es va reformar el 2006 per solucionar els problemes d’enfonsament de les llambordes i que comportarà que el trànsit es talli els dies feiners des de les 8.00 fins a les 14.00 hores. L’alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, va explicar que aquesta actuació “preveu sanejar tot el tram amb un morter d’enduriment ràpid, fet que permet que cada dia es pugui reobrir el trànsit rodat” per minimitzar les molèsties als veïns i comerciants de la zona. Va afegir que aquesta actuació l’ha de fer l’ajuntament aproximadament cada dos anys “perquè les llambordes quedin alineades”. En aquest sentit, la vicepresidenta de l’associació de comerciants dels carrers Democràcia i Cardenal Remolins, Carol Sans, va criticar que “des que van posar aquestes lloses s’han de fer obres de manteniment gairebé cada any”. Va lamentar que aquests treballs afecten l’activitat dels comerços de la zona i que l’ajuntament no havia avisat amb suficient antelació de l’inici de les obres. Sans va plantejar que, per evitar aquest manteniment bianual, “es restringeixi el trànsit de vehicles pesants per aquest carrer”. L’anterior govern municipal va dir el 2022 que hi va haver un “defecte constructiu” quan es va remodelar aquest carrer que va provocar “problemes crònics” d’enfonsaments de les llambordes i que s’agreujava pel pas de vehicles.
Paral·lelament, Iglesias va dir que aquest mes es portaran a terme obres al carrer Victòria Kent per corregir les deficiències detectades després de la recent reforma. Els treballs eren “per pacificar el trànsit a l’entorn de l’escola Ciutat Jardí i hem requerit a l’empresa encarregada dels treballs que faci arranjaments perquè les obres no s’han executat bé”, va afegir.