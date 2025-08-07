SOSTENIBILITAT
ERC planteja que Ramón y Cajal sigui refugi climàtic
El grup municipal d’ERC va plantejar ahir que el tram del carrer Ramón y Cajal situat entre rambla d’Aragó i el carrer Maragall sigui formalment reconegut com a refugi climàtic. Una proposta que es deu al fet que aquest tram, al costat del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL), compta amb “una alineació d’arbres frondosos” que proporciona ombra contínua i efectiva al llarg de tot el passeig, actuant com “un regulador natural de temperatura”. La portaveu del grup, Jordina Freixanet, va assenyalar que el tram “compleix totes les condicions que estableixen els criteris internacionals: ombra poblada d’arbres de qualitat, proximitat a equipaments públics com la UdL i una estructura urbana que afavoreix clarament el confort ambiental. Tenim l’obligació de posar-ho en relleu i replicar aquest model en altres punts de Lleida”, va concloure.