L'incendi de cotxes d'aquesta matinada a Lleida ha estat fortuït
La Guàrdia Urbana desvincula el foc de les onades de crema de contenidors dels últims dies
Un aparatós incendi ha cremat aquest divendres a la matinada dos cotxes que estaven estacionats al carrer del Bages de Lleida, al barri de Balàfia. Els Bombers han rebut l'avís a les 02.58 hores i han enviat al lloc una dotació. El foc també ha afectat un contenidor i la façana d'un edifici. Cap persona ha resultat ferida.
Pel que fa a les causes del foc, la Guàrdia Urbana ha desvinculat l'incident de les últimes onades de focs en contenidors –que s'han saldat amb dos detencions–. En aquest sentit, l'incendi s'ha originat de forma fortuïta en un vehicle híbrid i ha afectat parcialment un altre cotxe, així com un contenidor i la paret de l'edifici.
D'altra banda, aquesta matinada els Bombers també han extingit un incendi a Aitona que ha cremat 4 turismes estacionats a la plaça de l'Església. Els Bombers han rebut l'avís a les 03.04 hores i han treballat al lloc amb quatre dotacions. En aquest cas tampoc s'han hagut de lamentar ferits.