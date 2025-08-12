Creix la polèmica per la tala d'arbres a l'avinguda Rovira Roure de Lleida i Ipcena diu que emprendrà accions contra la Paeria
L'entitat ecologista considera que es tracta d'una acció "indiscriminada"
Continua la polèmica a Lleida per la tala de diversos arbres a l'avinguda Rovira Roure, a la vorera compresa entre la plaça Ricard Viñes i el Gran Passeig de Ronda, en el marc d'unes obres de renovació de la xarxa d'aigua. Diversos ciutadans han denunciat la desaparició d'aquests arbres en plena onada de calor, tal i com va publicar SEGRE, i l'entitat ecologista Ipcena ha anunciat accions contra l'Ajuntament de Lleida "per haver vulnerat el POUM i l'ordenança per a la protecció i gestió dels espais verds".
La Paeria afirma que els arbres s'han hagut de retirar "a causa del seu estat deficient" i per permetre la realització de les obres de renovació de les voreres i de les xarxes de clavegueram i aigua potable a la Zona Alta.
Segons l'Ajuntament, el projecte ja contemplava la substitució dels exemplars existents, "que presentaven afectacions que podien comprometre la seguretat viària i l'adequat desenvolupament dels serveis públics soterrats".
En aquest sentit, el consistori assegura que els arbres retirats se substituiran per nous exemplars d’òstria (Ostrya carpinifolia), una espècie caducifòlia adaptada a l'entorn urbà, que pot assolir una alçada d'entre 10 i 15 metres i que, segons afirma, "contribuiran a millorar la qualitat paisatgística i ambiental de l'avinguda".
Crítiques dels ecologistes
Per la seva banda, Ipcena ha manifestat la seva "enèrgica indignació i protesta per la tala indiscriminada d'arbres" en aquest carrer de la ciutat. "Considerem aquestes accions injustificades i sense gens d'interès de buscar solucions alternatives, al marge d'incomplir l'ordenança municipal de protecció i gestió dels espais verds", ha afirmat l'entitat en un comunicat.
L'organització ecologista ha defensat que els arbres "estaven en bon estat" i que la Paeria podia haver desplaçat les obres a la zona de la calçada i tornar a cobrir la rasa per tal d'evitar la tala dels exemplars, que eren de grans dimensions i contribuïen a esmorteir la calor en aquesta zona de la ciutat.
Finalment, l'entitat ha sol·licitat a la regidoria de Medi Ambient i Horta l'obertura d'un expedient disciplinari i sancionador per les obres esmentades "perquè no han mantingut ni han conservat l'arbrat, tal com recull l'ordenança competent".
