JUSTÍCIA
Tractament per addicció a drogues i alcohol a 65 interns a Ponent
Reclusos que han participat en el primer semestre d’aquest any en activitats d’atenció especialitzada. Atesos vuit més per altres conductes addictives
Un total de 65 interns del Centre Penitenciari Ponent han rebut tractament o han participat en activitats especialitzades per atendre l’addicció a drogues i alcohol. Segons les dades publicades pel departament de Justícia i Memòria Democràtica, aquests interns han participat en aquestes activitats en el primer semestre de l’any. Concretament, 48 per drogodependències i 17 per alcoholisme. Així mateix, vuit interns han rebut tractament o han participat en tallers i activitats relacionades amb altres conductes addictives. Segons les mateixes xifres, l’any passat van participar 104 interns en aquests programes per addicció a les drogues i l’alcohol. Des de la conselleria assenyala que aquestes actuacions formen part de l’objectiu de treballar en la reinserció de les persones internes a les presons catalanes una vegada recuperen la llibertat.
D’altra banda, dades del departament de Justícia indiquen que a les presons catalanes es confisca droga als interns una mitjana de tres vegades al dia. Entre el 2014 i el juny del 2025 s’han registrat 13.447 intervencions de substàncies estupefaents. El cànnabis i els seus derivats dominen les confiscacions, tant en número com en pes, ja que acumulen el 85 per cent de les accions.
D’altra banda, hi ha una lleugera tendència a l’alça en el nombre d’inicis de tractament ambulatori per drogodependències. Segons l’informe del departament de Salut, es van iniciar 699 tractaments als Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) dels centres penitenciaris el 2023, l’últim any amb dades. És la xifra més alta des del 2018 i supera tots els anys de la pandèmia. Mentrestant, el programa lliure de drogues que impulsa la conselleria va atendre 2.746 reclusos el 2024 i des de començament d’any, 1.555. Ofereix un enfocament voluntari, personalitzat i integral que, a més de l’abstinència, busca la reinserció i la reducció de la reincidència delictiva.
■ L’Agència Catalana de Turisme i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l’empresa pública del departament de Justícia que ofereix formació, ocupació i inserció laboral a interns de presons, han formalitzat un conveni per comercialitzar els productes de la marca Made in CIRE a través de les oficines de turisme.
Els locals de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i les Terres de l’Ebre vendran els articles, que inclouen productes d’artesania, tèxtil, papereria i articles de regal. El conveni té una vigència de dos anys, amb possibilitat de pròrroga. La Generalitat va reivindicar que la iniciativa suposa “un pas important en la reinserció sociolaboral” dels reclusos. La marca inclou bosses i accessoris tèxtils, llibres d’enquadernació artesanal o objectes de decoració.