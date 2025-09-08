L'ajuntament de Lleida dedica 23 milions d'euros a l'educació, un milió més que l'any passat
Les escoles bressol municipals rebaixen la ratio de 20 a 18 alumnes
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompanyat pel regidor d'Educació, Xavier Blanco, i el director dels serveis territorials d'Educació a Lleida, Ruben Mansilla, ha visitat aquest dilluns l'escola Santa Maria de Gardeny amb motiu de l'inici del curs escolar 2025-2026 a la ciutat. Durant la visita, l'alcalde ha detallat que el consistori ha incrementat en un milió d'euros la partida destinada a educació respecte al curs anterior.
Segons ha explicat Larrosa, la Paeria destinarà un total de 23 milions d'euros al sector educatiu aquest curs 2025-2026, una xifra que suposa un increment d'un milió respecte al pressupost de l'exercici anterior. En referència a les escoles bressol, l'alcalde ha destacat que les 16 escoles municipals acullen actualment 807 infants, encara amb 54 places vacants, i compten amb una plantilla de 120 professionals. Una de les novetats més destacades és la reducció de la ràtio d'alumnes de 20 a 18.
El batlle lleidatà també ha posat en relleu que el cost anual per plaça a les escoles bressol ascendeix a 8.000 euros, dels quals 1.600 són aportats per la Generalitat, un màxim de 2.100 per les famílies, i la resta —aproximadament 4.280 euros— els assumeix directament l'Ajuntament de Lleida. A més, s'han concedit 35 beques menjador per a aquests centres. Larrosa ha destacat que enguany la inversió en manteniment i millora d'escoles bressol i centres de primària ha estat de 450.000 euros, la més elevada dels darrers exercicis.
Expansió del programa Patis Oberts
La iniciativa de Patis Oberts, que permet l'ús dels espais escolars fora de l'horari lectiu, ha mostrat resultats positius durant el curs anterior. Al centre Príncep de Viana, durant 43 jornades entre març i juny, van participar-hi un total de 424 persones. Per la seva banda, l'escola de Mangraners va registrar 72 participants en 25 activitats realitzades entre maig i juny. Per al curs 2025-2026, el programa s'ampliarà amb la incorporació dels patis de les escoles Joan XXIII, Joan Maragall i Sant Josep de Calasanç.
Millores en mobilitat i transport escolar
La Paeria ha anunciat també un dispositiu especial per optimitzar la mobilitat a la zona de la Caparrella, amb un servei reforçat d'autobusos en hores punta. Paral·lelament, les escoles Antoni Bergós i Creu del Batlle, situades a l'horta de Lleida, implementaran un innovador servei de transport a demanda.
Pel que fa als ensenyaments artístics, el regidor Xavier Blanco ha informat que l'escola d'Art Leandre Cristòfol compta aquest curs amb 648 alumnes matriculats, mentre que el Conservatori acull 107 estudiants adults i 449 en edat escolar.
Cal destacar que, coincidint amb l'inici del curs, membres del sindicat Ustec han protagonitzat una protesta davant de l'institut Manuel de Montsuar per denunciar la manca de personal docent i les deficiències en climatització d'alguns centres educatius de la ciutat, entre d'altres reivindicacions.