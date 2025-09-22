TRIBUNALS
Lliure amb càrrecs l’investigat per l’agressió mortal a Cappont: diu que va actuar en legítima defensa i que la víctima no es va colpejar
El jutjat de guàrdia no li aplica mesures cautelars
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar ahir la posada en llibertat per al veí de Cappont de 36 anys que va ser arrestat divendres pels Mossos d’Esquadra per la presumpta agressió a un veí d’aquest barri de 65 anys que passejava els seus gossos, com va avançar SEGRE dijous. La causa se segueix per un delicte d’homicidi per imprudència greu. El jutge no ha aplicat cap mesura cautelar a l’investigat, que va al·legar que li va donar una empenta en legítima defensa però que no el va fer caure a terra, segons van informar fonts solvents. Els fets van tenir lloc a primera hora del matí del divendres 12 i el ferit va morir cinc dies després a l’hospital.
Segons va declarar l’investigat, no seria la primera vegada que els dos es creuaven mentre passejaven les seues respectives mascotes i, en una ocasió, quan el jove de 36 anys li va recriminar a l’avui difunt per què els portava sense lligar per evitar tenir un problema amb les seues gosses, aquest últim el va amenaçar amb una arma blanca. Pel que fa al que va passar el dia dels fets, l’investigat assegura que quan es van creuar per la vorera, l’home es va dirigir directament cap a a ell, es va posar la mà a la butxaca i va treure una arma blanca, per la qual cosa, en legítima defensa, el jove el va agafar pel braç i el va empènyer per fugir. Tanmateix, assegura que l’avui difunt no es va colpejar amb cap element sinó que es va desestabilitzar i va acabar assegut en una vorada, al costat de la persiana d’un local. El jove va dir que se’n va anar lloc i va veure com l’altre home estava dempeus i caminava amb aparent normalitat.
Per la seua part, els Mossos afirmen que l’investigat “el va sacsejar fortament i el va fer caure e terra”. Al veí de 65 anys li van diagnosticar un traumatisme amb cinc costelles trencades, unes de les quals li havia perforat el pulmó. En aquest sentit, han recuperat enregistraments de les càmeres en les quals s’observa els dos homes a la zona si bé no n’hi ha cap que gravés directament l’incident. L’homicidi per imprudència greu –causar la mort per una conducta descurada o negligent– es castiga amb la pena de presó d’un a quatre anys.