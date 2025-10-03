Més silurs gegants a la canalització del riu Segre a Lleida, que venen d’alliberaments il·legals
No sacrificar-los o alliberar-los comporta diverses multes, que poden arribar als 120.000 euros
Els silurs que els pescadors capturen per la canalització del Segre a Lleida podrien procedir d’alliberaments il·legals. Així ho van assenyalar ahir els Agents Rurals, que van afirmar que, si bé és cert que aquest peix abunda al Segre, no hauria d’estar a Lleida ciutat ja que “la resclosa de Butsènit suposa un obstacle a la seua expansió de forma natural”.
Lleida
S. COSTA D.
Per això, consideren probable que la presència de silurs a la ciutat “sigui fruit d’alliberaments il·legals procedents d’exemplars pescats en altres punts”.
Els Rurals van recordar que si es pesca el silur el seu sacrifici és obligatori perquè és una espècie invasora i no fer-ho està penalitzat amb multes que van dels 100 als 3.000 euros, i alliberar-los sense autorització comporta sancions entre els 3.001 i els 120.000 euros.
Més silurs capturats al riu Segre
La notícia de SEGRE va generar ahir diverses reaccions entre amants d'aquest esport. Entre altres reaccions, més pescadors van relatar (veure vídeo que acompanya la notícia) haver capturat un exemplar de silur de 2,23 metres a les comportes de la Mitjana.