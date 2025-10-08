La dona de l'investigat per violar la seva filla de 21 anys a Lleida el denuncia per maltractaments
La parella de l'home relata als mossos que els fets s'haurien produït al seu país d'origen
La dona del veí de Lleida de 40 anys investigat per la suposada violació a la seva filla de 21 el va denunciar ahir als Mossos d'Esquadra per maltractament. La dona va explicar que s'haurien produït en el país d'origen. La progenitora també va explicar que desconeixia les suposades agressions sexuals a la seva filla.
Els agents que van acudir a la plaça van comprovar que eren pare i filla i aquesta va declarar que l'home estava abusant d’ella. Posteriorment, es va saber que no seria la primera vegada que ho feia. Ambdós estaven sota els efectes de l'alcohol i al lloc hi havia un altre fill del detingut, de 8 anys, germà de la víctima.
Cap de les parts, ni fiscalia, ni acusació particular, va demanar dilluns a la jutgessa l'ingrés a presó per a l'home, que finalment va quedar en llibertat amb càrrecs. El jutjat li va imposar la prohibició d'atansar-se a la víctima a menys de 200 metres i de comunicar-se amb ella. Dimarts, però, l'home hauria intentat veure's de nou amb la filla i els Mossos el van detenir per segona vegada per trencament d'una mesura cautelar.