Fiscalia demana presó per a l'acusat de violar la seua filla a la plaça de la Llotja a Lleida
L’home va ser arrestat dimarts després de trencar l’ordre d’allunyament dictada en la primera detenció
La fiscalia demanarà l’ingrés a presó per a l’home de 40 anys detingut per haver violat suposadament la seva filla de 21 anys diumenge a la matinada a Lleida. Segons l’agència ACN de fonts judicials, la petició del Ministeri Fiscal es farà aquest dimecres un cop l’home hagi passat a disposició judicial. Segons els Mossos d’Esquadra ja es troba en dependències judicials al Canyeret.
L’home va ser detingut dimarts al matí després de trencar l’ordre d’allunyament a 200 metres dictada per la jutgessa en la primera detenció. La magistrada no va demanar presó perquè cap de les parts, ni l’acusació particular, ni la fiscalia va demanar aquesta mesura.
Tal i com va avançar SEGRE, el fets van tenir lloc a la plaça de la Llotja de Lleida diumenge a la matinada quan la Guàrdia Urbana va rebre l’avís d’uns veïns que havien vist una parella practicant sexe a la via pública. Quan hi van anar van comprovar que eren pare i filla i aquesta va declarar que l’home estava abusant d’ella. Posteriorment es va saber que no era la primera vegada que ho feia. Ambdós estaven sota els efectes de l’alcohol i al lloc hi havia un altre fill del detingut, de 8 anys, germà de la víctima.