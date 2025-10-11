Presó sense fiança per a l'home de 78 anys que va matar a trets el seu gendre mosso al barri de Cappont de Lleida
El jutjat de guàrdia de Lleida ha ordenat aquest dissabte presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home de 78 anys detingut el passat dimecres per matar a trets el seu gendre, de 47 anys, al carrer Doctora Castells de Lleida. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa està oberta per un delicte d'assassinat.
Segons fonts pròximes al cas, la motivació del crim haurien estat unes desavinences familiars. Segons sembla, l'home no tenia relació amb la seua filla ni amb el seu gendre, i es queixava que li havien prohibit veure les dos netes. Els investigadors consideren que la seva actitud confirma una planificació prèvia del crim.
Els fets van passar a primera hora de la tarda de dimecres, quan la víctima, un agent dels Mossos d'Esquadra que es trobava fora de servei, va ser assassinat a trets a mans del seu sogre a l'altura del número 17 del carrer Doctora Castells. L’agressor va trucar al 112 per explicar el que havia fet, va tapar el cos del seu gendre amb un llençol, va guardar la pistola en una bossa, es va quedar al costat del cadàver i es va entregar quan van arribar les primeres patrulles dels Mossos.
L'assassí confés es va negar a declarar a la policia
A la comissaria, l'arrestat, un cop davant dels investigadors, es va limitar a dir: “Estic bé.” . Amb prou feines va afirmar res més i es va acollir al dret a no declarar, segons van informar fonts solvents.
L'home portava una pistola, que seria del calibre 22, i va disparar almenys quatre vegades al seu gendre, algunes al cap. El va executar a sang freda.
Commoció i ràbia
La consternació pel crim es va palpar dijous al migdia a les comissaries de Mollerussa –on l’agent estava destinat actualment– i a la de Lleida –on havia treballat part dels seus 21 anys al cos–, on es van fer sengles minuts de silenci.
A la capital del Pla, més d’un centenar de persones es van concentrar per retre homenatge a un policia que feia cinc anys que estava destinat a l’ABP Pla d’Urgell-les Garrigues. El cap de l’ABP, Roderic Moreno, va mostrar agraïment als presents i va destacar el “profund impacte” que la pèrdua ha causat entre els companys.
Va subratllar que la concentració “s’ha fet de manera espontània i pretenia ser un acte íntim”, encara que finalment va reunir un gran nombre de persones. A més, va recordar l’agent assassinat com “un company molt estimat i respectat”.
A la comissaria de Lleida es van concentrar més de mig centenar de policies.
