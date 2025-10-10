TRAGÈDIA
L’homicida confés del seu gendre mosso al barri de Cappont de Lleida, després del crim: “Estic bé”
Commoció, indignació i ràbia ahir a les comissaries de Mollerussa i Lleida
L’homicida confés del seu gendre mosso d’esquadra dimecres a Cappont es va negar a declarar ahir davant dels investigadors i es va limitar a dir: “Estic bé.” Els Mossos sospiten que va planificar el crim i que era plenament conscient del que feia, per la qual cosa es presumeix que la causa se seguirà per un delicte d’assassinat.
Lleida
Assassina a trets el seu gendre mosso d’esquadra en ple carrer al barri de Cappont de Lleida
Albert Guerrero
“Estic bé.” Això és el que va dir ahir en seu policial A.P.S., l’home de 78 anys que dimecres a la tarda va confessar haver matat a trets el seu gendre, V.S.C., de 47 i agent dels Mossos d’Esquadra, a Cappont. Amb prou feines va afirmar res més i es va acollir al dret a no declarar, segons van informar fonts solvents. Al matí també es va fer un escorcoll al seu habitatge a la ciutat –l’home és veí de la Pobla de Segur, on té una altra residència– i va accedir que li prenguessin mostres de l’ADN.
El detingut podria passar avui a disposició judicial i presumiblement ho farà per un delicte d’assassinat ja que, per als investigadors, va planificar com acabaria amb la vida del seu gendre perquè no li deixaven veure les netes. Portava una pistola, que seria del calibre 22, i li va disparar almenys quatre vegades, algunes al cap. Ho va executar a sang freda i ell mateix va tapar el cadàver amb un llençol que portava en una bossa de comprar.
Val a recordar que també va trucar al 112 i va esperar amb aparent tranquil·litat que arribessin les primeres patrulles per entregar-se sense oposar cap mena de resistència.
Els investigadors indaguen si té algun tipus de trastorn però tenen clar que era plenament conscient del que feia i de com volia matar-lo.
La consternació pel crim es va palpar a les 12.00 hores d’ahir a les comissaries de Mollerussa –on l’agent estava destinat actualment– i a la de Lleida –on havia treballat part dels seus 21 anys al cos–, on es van fer sengles minuts de silenci.
A la capital del Pla, més d’un centenar de persones es van concentrar per retre homenatge a un policia que feia cinc anys que estava destinat a l’ABP Pla d’Urgell-les Garrigues. El cap de l’ABP, Roderic Moreno, va mostrar agraïment als presents i va destacar el “profund impacte” que la pèrdua ha causat entre els companys.
Va subratllar que la concentració “s’ha fet de manera espontània i pretenia ser un acte íntim”, encara que finalment va reunir un gran nombre de persones. A més, va recordar l’agent assassinat com “un company molt estimat i respectat”.
També hi van ser presents el comissari en cap del cos, Miquel Esquius, i el cap comissari de la Comissaria General Territorial, el comissari lleidatà David Boneta, el cap de la Regió Policial Ponent, el comissari Josep Codina, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el delegat d’Interior a Lleida, Josep Ramon Ibarz.
A la comissaria de Lleida es van concentrar més de mig centenar de policies.
Els seus companys de running l’homenatjaran demà dissabte
“Era una bellíssima persona i no ho dic perquè sempre es diu quan es mor algú. És la veritat. Ni tan sols el vaig sentir aixecar la veu mai i estava bolcat en la seua dona i les seues dos filles.” Així parla de V.S.C. el president de ReptesRunLleida, Salvador Rubio, ja que el mosso pertanyia a aquest club, amb el qual sortia a entrenar-se i a participar en carreres.
L’última, els 5 km de la Cursa de Sant Miquel de Lleida celebrada el 28 de setembre. Els seus companys de club li han preparat demà un homenatge a partir de les 8.30 a la plaça Bores, on guardaran un minut de silenci i faran un recorregut obert a tothom com el que solien fer amb ell per entrenar.