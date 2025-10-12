TRIBUNALS
Presó per a l’assassí del seu gendre a Lleida: "no em deixaven veure les netes”
Va reiterar la confessió davant del jutjat de guàrdia i va explicar que va preparar el crim i li va disparar per l’esquena. Funeral ahir per l’agent dels Mossos i homenatge dels seus companys de running
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar a primera hora de la tarda d’ahir presó provisional sense fiança per a A.P.S., l’home de 78 anys que dimecres a la tarda van matar a trets el seu gendre mosso d’esquadra, V.S.C., en ple carrer Doctora Castells, a Cappont. L’home —com ja va fer davant dels policies que el van arrestar quan es va entregar immediatament després de cometre el crim— va confessar a la jutge ser l’autor i va declarar que va decidir acabar amb la vida del seu gendre, de 47 anys, per la mala relació que tenien perquè no li deixava veure les netes, de 14 i 9 anys. També va dir que feia dies que ho planificava i que li va disparar per l’esquena, segons van informar fonts properes al cas. Pel que sembla, en cap moment no es va mostrar penedit pel que havia fet. Respecte a les trucades que va fer després de disparar de mort a la víctima, que va tapar amb un llençol que portava en una bossa on va deixar la pistola, va explicar que va trucar a la seua exdona i a una veïna per explicar-los-ho. També va assegurar que va preguntar a algun dels testimonis que ho van presenciar si havien trucat al 112 i que li van dir que sí.
Abans de passar a disposició va ser visitat a petició de la defensa per un metge forense, que va determinar que l’investigat tenia capacitat per declarar. Val a recordar que l’home tenia llicència d’armes esportives i li va disparar diverses vegades al cap amb una pistola del calibre 22 a fi d’acabar amb la seua vida.
Albert Guerrero
La causa se segueix per un delicte d’assassinat ja que com a mínim es presenta la traïdoria (premeditació i indefensió de la víctima), per la qual cosa podria enfrontar-se a una petició de fins a 25 anys de presó. L’homicida confés va ingressar al Centre Penitenciari Ponent tres dies després d’haver assassinat el seu gendre, el funeral del qual va tenir lloc ahir a la tarda a l’església Sagrada Família de Cappont. Al matí, a les 8.30 hores, els seus companys de running del ReptesRunLleida li van fer un sentit homenatge a la plaça Bores, on es va fer un minut de silenci en què va participar la dona de la víctima. Posteriorment, van fer una ruta com la que acostumaven a fer amb ell. La víctima portava 21 anys als Mossos i treballava a la comissaria de Mollerussa.