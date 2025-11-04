Cinc ferits per arma blanca atesos a l'hospital Arnau de Lleida en un cap de setmana
L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida va atendre el cap de setmana passat cinc persones ferides per armes blanques, segons ha pogut saber aquest diari. Un dels casos és el del jove de 17 anys que va ser apunyalat a Puigverd de Lleida, com va avançar SEGRE aquest dilluns. Els Mossos d’Esquadra van arrestar hores després el presumpte autor, també de 17 anys. L’investigat va quedar ahir en llibertat amb càrrecs al ser posat a disposició de la Fiscalia de Menors. La víctima va patir la perforació d’un pulmó.
Albert Guerrero
Un altre dels casos és el d’un home que va resultar ferit per arma blanca dissabte a la matinada en una baralla a Balaguer. Els fets van ocórrer a l’exterior del pavelló del Molí de l’Esquerrà. L’agressor va treure una navalla i va ferir la víctima, que va patir un parell de talls a l’aixella i el pit. Al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, que van obrir una investigació i van identificar diverses persones.
Per la seua part, el ferit va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova i ja hauria estat donat d’alta, segons van informar fonts solvents. No han transcendit detencions.
Reunió amb els veïns
D’altra banda, l’ajuntament de Puigverd de Lleida ha convocat dijous els veïns per a una reunió sobre la seguretat de les festes després de l’incident de diumenge. En la reunió participaran representants dels Mossos i una empresa de seguretat “per abordar conjuntament els incidents que es repeteixen contínuament en els últims anys durant les festes organitzades pels joves”. Així mateix, el consistori és “conscient de la gravetat” i afegeix que “es vol posar sobre la taula totes les eines per prevenir incidents com el del cap de setmana”.