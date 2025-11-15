TECNOLOGIA
El millor dron agrari del món es presentará a l'Agrobiotech
El saló es celebrarà el 27 al 27 de novembre a Lleida
El saló Agrobiotech, que se celebrarà del 25 al 27 de novembre a Lleida, acollirà la presentació del dron agrícola més potent, versàtil i avançat del món. Es tracta de DJI Agras T100, de l’empresa DJI Agriculture, un aparell que permet realitzar tasques de polvorització, abonat, sembra i transport i que pot portar fins a 100 quilos de pes i 100 litres de càrrega màxima. També compta amb un sistema de detecció de 360 graus i visió nocturna.
D’altra banda, la Fira de Lleida va informar ahir que la 54a edició del Premi del Llibre Agrari, que es fa en el marc de l’Agrobiotech, ha recaigut en el treball Geociències aplicades a la gestió forestal, escrit per diversos autors. D’altra banda, Sanitat vegetal i salut única (One Health), de Rafael Manuel Jiménez Díaz i Ramon Albajes, ha guanyat el Premi de l’Article Tècnic Agrari.