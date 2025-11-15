POLÍTICA
Xavi Palau (PP):“A Lleida som de panellets i de Nadal, no de burques i ramadans”
El cap provincial del partit i cap de l'oposició a la Paeria de Lleida acusa al PSOE d'haver "creat un problema que no existia abans"
El cap provincial del PP, Xavi Palau, va assegurar en la seua intervenció en un acte sectorial celebrat ahir pel PP a la sala Alfred Perenya que “a Lleida som de panellets, de Castanyada, de Nadal, de torrons i de Setmana Santa, però no som de burca, de burquinis, de ramadans ni de grans mesquites”.
També va assegurar que “no podem ni hem d’assumir la construcció d’una societat paral·lela a la nostra a Lleida” i va defensar la deportació d’immigrants que delinqueixi i que els menors estrangers no acompanyats tornin amb les seues famílies.
Alhora, va acusar el PSOE d’“haver creat un problema que no existia abans” amb la immigració “per no aplicar la llei”.
Lleida
Ester Muñoz (PP):“Hem de tenir dret a decidir qui ve al nostre país i com”
S. COSTA D.