PROGRAMES
La Paeria de Lleida commemora els cinquanta anys de democràcia amb dues activitats
L’àrea de Memòria Democràtica organitza un itinerari pels llocs de la ciutat on es va exercir poder dictatorial i una conferència sobre Franco, 50 anys després de la seua mort
Enguany fa mig segle de la mort de Francisco Franco i la Paeria de Lleida ha programat dues activitats per a celebrar l’inici de la democràcia. L’àrea de Memòria Democràtica, part de la Regidoria de Drets Civils, promou la reflexió sobre el passat per a recuperar les llibertats democràtiques, tot plegat en clau de memòria històrica.
Avui diumenge, està previst l’itinerari “El franquisme a Lleida (1938-1975): un recorregut pels espais de poder de la ciutat”. En aquest, es recorreran diversos llocs de la capital per a conèixer on es va exercir poder dictatorial durant el règim.
L’activitat serà conduida per l’historiador lleidatà Josep Gelonch, que proposa una mirada crítica i documentada sobre com es va estructurar la dictadura, les seues bases socials i polítiques que van assegurar-ne la persistència durant gairebé quatre dècades. Es faran aturades a punts com el Govern Civil, la Diputació o el partit únic FET i de les JONS.
La segona activitat que proposa és la conferència Franco: història, mite i memòria del dimarts 25 de novembre a les 19 hores, a càrrec del catedràtic i historiador Julián Casanova Ruiz. En el marc dels Debats de Memòria, Casanova oferirà una ponència que analitza la trajectòria del dictador, el llegat del franquisme i la construcció de la memòria històrica a Espanya. La sessió coincideix amb la publicació del seu llibre Franco, una biografia renovada que contextualitza el personatge en el marc dels totalitarismes europeus del segle XX.