PROTESTES
La vaga de conductors d'autobusos té un seguiment de gairebé el 90%, segons CCOO
Durant la tarda, els manifestants han tornat a tallar l'Avinguda Catalunya a Lleida i l'N-230 a Vielha
La vaga de conductors d'autobusos interurbans convocada per aquest diumenge ha tingut un seguiment d'entre el 85% i el 90%, segons Comissions Obreres (CCOO). Aquesta tarda, els manifestants han tornat a tallar l'Avinguda Catalunya a Lleida durant dues hores, i l'N-230 a Vielha durant una hora, com també han fet aquest matí
El responsable del sector del transport de CCOO, Joan Riba, ha declarat a l'ACN que la convocatòria "ha sigut un èxit" i espera que la patronal "vulgui arribar a un acord". La vaga arriba després de la resposta d'aquest dijous de la patronal, que ha rebutjat una proposta mediadora del Tribunal Local de Catalunya (TLC) que acordava augmentar els salaris dels conductors en un 5%.
També ha valorat com a "èxit" la convocatòria d'aquest diumenge el membre del Comitè de Vaga i President del Comitè d’empresa d’ALSA, Àngel Ocaña, qui ha apuntat que s'han respectat els serveis mínims del 33%.
Per la seva banda, la secretària d'organització de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT, Isabel Rodríguez, també ha valorat la jornada de vaga de manera "positiva". "Les mobilitzacions han estat molt participatives i li hem mostrat a la patronal que si no arribem a un acord tenim la força per tornar-les a repetir", ha sentenciat Rodríguez.
Així, els sindicats apel·len a la patronal per acceptar l'oferta a mig camí entre les dues parts que va proposar el Tribunal Local de Catalunya el passat dijous, que dicta un augment salarial del 4,5% per als anys 2025 i 2026 i del 5% per al 2027 i 2028. En cas de no fer-ho, el sector ha avisat que duran a terme noves accions a principis del mes de desembre, durant el pont de la Puríssima.