Convoquen una vaga al grau de Medicina de la UdL per protestar en contra d'un possible traspàs a Igualada
En el comunicat, el Consell de l'Estudiantat explica que "desconeixíem per complet aquest projecte" i que en cap moment se'ls va consultar aquesta decisió
El Consell de l'Estudiantat de la UdL ha convocat una vaga al grau de Medicina pel dijous 20 de novembre per protestar contra la proposta de crear una nova Unitat Docent de Medicina al Campus d'Igualada. Els estudiants s'hi van oposar d'immediat perquè creuen que els poden fer canviar d'unitat docent i haver d'acabar a Igualada, tot i que el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, va assegurar que "no s’obligarà ningú a anar a Igualada, si algú hi va, que sigui perquè vol anar-hi voluntàriament. I si no hi vol anar ningú, serà Igualada la que haurà d’oferir un caramel atractiu".
Tot i aquestes declaracions, els alumnes volen garanties de que això no passi. "Aquest nou escenari plantejava la possibilitat de que alumnes ja matriculats a Lleida es vegin obligats a traslladar-se a Igualada, sense tenir la seguretat de quines condicions i quins criteris s’establirien per aquest trasllat ni les garanties que se’ns oferirien amb aquesta nova unitat docent", expliquen al comunicat.
És per això que els estudiants demanen que si s'han de traslladar, hauria de ser de forma totalment voluntària. També demanen garanties per escrit que això serà així, amb els compromís de part de les autoritats polítiques i universitàries. A més, volen que es garanteixi una educació de qualitat també a Igualada.
Cal recordar que durant una vaga d'estudiants les classes es faran amb normalitat, tot i que cap alumne hi assisteixi, i que els docents estan obligats a suspendre o posposar activitats avaluatives.
Una possible vaga posposada pels exàmens
Al comunicat, el CE ha explicat que ja van fer una consulta per convocar una aturada el 6 de novembre, poc després que s'anunciés la proposta. Tot i això, no es va fer perquè els estudiants hi van votar en contra (un 52%, mentre que el 48% restant la volia tirar endavant), ja que era just en època d'exàmens parcials.