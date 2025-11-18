SANITAT
Vaga de metges a Catalunya el 9 i 10 de desembre i el 14 i 15 de gener
Convocada pel Sindicat de Metges, al no veure avanços després de l’aturada a l’octubre. Denuncien sobrecàrrega assistencial i demanen una jornada més “humana”
Metges de Catalunya ha convocat el personal facultatiu del sistema públic i ha concertat quatre nous dies de vaga, el 9 i 10 de desembre i el 14 i 15 de gener del 2026. El sindicat, majoritari en el sector i amb gairebé 13.000 afiliats, avisa Salut que aquesta vegada les protestes tindran continuïtat fins que l’administració no atengui la seua principal reivindicació i es constitueixi un espai de negociació per als metges en el qual es pactin de manera vinculant aspectes assistencials, organitzatius i laborals.
Aquesta convocatòria arriba després de l’aturada del passat 3 d’octubre, que va reunir uns 2.000 professionals davant del departament de Salut. Per a Metges de Catalunya, la situació del sistema i les condicions de treball del personal facultatiu no es poden deixar en “guaret” i veu urgent “aportar solucions reals a la sobrecàrrega assistencial, les plantilles insuficients o l’esgotament professional”. També reclama que la jornada mèdica de treball, tant l’ordinària com les guàrdies de 24 hores, sigui més “humana” i permeti “conciliar i tenir espai per a la vida personal”. A més, creu que és moment d’establir les bases del sistema públic de salut de la Catalunya dels deu milions d’habitants, perquè “mantenir un servei assistencial sostingut pel sobreesforç i l’explotació dels professionals no té més recorregut”.
Remarca que després de la vaga d’octubre Salut no ha complert el seu compromís de donar resposta a les seues demandes ni “s’ha produït cap reunió amb la consellera Olga Pané o el director del CatSalut, Alfredo García”.
Aturada dels alumnes de Medicina aquest dijous
El plenari del consell de l’estudiantat de la facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL) va aprovar ahir convocar una aturada acadèmica per a aquest dijous per reclamar garanties que no sigui obligatori a partir del pròxim curs acabar la carrera al campus d’Igualada. I és que la conselleria d’Universitats va anunciar recentment la creació d’una unitat docent de Medicina a la capital de l’Anoia en la qual preveuen que els estudiants de la UdL facin quart, cinquè i sisè i, més endavant, iniciar la carrera des de primer. L’aturada començarà a les 8.00 hores i es prolongarà fins a les 21.00 i els alumnes tenen previstes una manifestació i la lectura d’un manifest. Els alumnes volen que el trasllat a Igualada sigui totalment voluntari, així com garanties que els professors seran acreditats per mantenir la qualitat docent, de condicions d’habitatge i desplaçament i que en cap moment “els interessos polítics no passin davant dels dels estudiants”. Tant el fins ara rector, Jaume Puy, com la nova rectora electa, Maria Àngels Balsells, aposten perquè acabar el grau de Medicina a Igualada no sigui obligatori. Per la seua banda, Balsells va apuntar que quan la titulació ja s’ofereixi en la preinscripció, els estudiants podran elegir entre Lleida o Igualada.