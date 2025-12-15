SUCCESSOS
Facu, l'home de 37 anys agredit brutalment a la zona dels Vins de Lleida, surt del coma: “té pronòstic reservat”
Tardarà mesos a recuperar-se i desconeixen si patirà seqüeles. Unes setanta persones demanen justícia en una manifestació convocada per la seua família
Facu, l’home de 37 anys que va resultar greument ferit després d’una brutal agressió per part de quatre individus la matinada del 23 de novembre a la zona dels Vins, ha sortit aquesta setmana del coma a l’hospital Arnau de Vilanova, segons van explicar ahir les seues germanes Carla i María José.
La família va encapçalar ahir una manifestació pels carrers de la capital del Segrià per demanar justícia i que el cas no quedi impune, i a la qual es van afegir unes 70 persones. La marxa va sortir de la plaça de la Paeria, va discórrer pel Barri Antic i va acabar a la plaça Ricard Viñes.
“Demanem col·laboració ciutadana. Que els testimonis parlin, que no tinguin por, que aquest cas ha estat molt greu, és un intent d’assassinat”, va reclamar Carla. Per la seua part, María José va assegurar que “el meu germà ha passat d’estar gairebé mort i, després d’estar més de quinze dies en coma, a poder moure’s una mica, parlar, però el seu cervell necessita molt temps per rehabilitar-se i encara els metges donen un pronòstic reservat, per la qual cosa no sabem quines seqüeles quedaran”.
Van recordar que “al nostre germà li van trencar el crani i va arribar en estat de coma a l’hospital, on el van haver d’intervenir dos vegades. Ha estat a punt de morir”. La família desconeix què va motivar l’agressió i si hi va haver algun incident previ. Han trobat a faltar una motxilla. Van demanar de nou col·laboració ciutadana per identificar els autors de l’agressió.
Cas obert
La Unitat d’Investigació (UI) dels Mossos d’Esquadra al Segrià es va fer càrrec del cas. Cal recordar que dies després dels fets van arrestar un adolescent de 17 anys per la seua presumpta participació, com va avançar SEGRE. L’arrest va quedar sense efecte després que fos interrogat al ser menor d’edat, encara que continua com a investigat a disposició del jutjat de Menors. Però busquen almenys tres individus més. Estan analitzant enregistraments de càmeres de seguretat de la zona i s’ha entrevistat amb diverses persones per recollir informació.