Els loters demanen augmentar la dotació dels premis: “Abans et compraves dos cases, avui ni un pis”
L’associació d’administracions de loteria Anapal recorda la seua proposta d’augmentar la dotació del primer premi dels actuals 400.000 a 500.000 euros per dècim com una mesura per reforçar que el sorteig sigui més atractiu. “Abans permetia comprar gairebé dos cases mentre que avui gairebé no et dona ni per a un pis”, asseguren. En aquest sentit, David Masip, responsable de l’administració Rosa de Ponent de Lleida, opina que “s’hauria de fer una reestructuració perquè la gent tingui la màxima recompensa possible”. Sobre això, assegura que en el sorteig de dissabte de Loteria Nacional un de cada tres dècims té premi, encara que sigui la devolució dels diners, mentre que en el de Nadal aquesta mitjana és d’un de cada deu. No obstant, remarca que no està d’acord a repercutir la pujada dels premis en el preu del dècim. “No pot ser que tot vagi a costa del consumidor final”, destaca.
Una altra de les reivindicacions del sector és aconseguir més consideració per part de Loteries amb l’augment de les comissions que rep el venedor de loteria. Segons Anapal, dels 103 sortejos de Loteria Nacional a l’any, en 102 obtenen una comissió del 6% brut. Tanmateix, al de Nadal, “la comissió baixa al 4 i mig”. Per això, demanen augmentar la comissió de 90 cèntims que reben per cada dècim venut. “Som la gallina dels ous d’or de l’Estat, recaptem milions i milions, per la qual cosa s’hauria de millorar la nostra consideració”, assegura Masip. En el cas de Lleida, recorda que hi ha moltes administracions petites que no compten amb prou recursos per tenir treballadors, per la qual cosa acaben fent, en el cas de Nadal, jornades “maratonianes”.