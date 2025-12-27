POLÍTICA
Larrosa insta a Interior a "corregir errors" en el cessament del comissari condemnat per assetjament sexual
Demana que es procedeixi a un nou nomenament i que un altre comandament assumeixi el càrrec mentrestant
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha instat el ministeri de l'Interior i les "autoritats competents a corregir errors" en el cessament del comissari provincial de Lleida, Antonio José Royo, condemnat per assetjament sexual, tal com va informar SEGRE.
En un comunicat de la Paeria, Larrosa també demana que es procedeixi a un nou nomenament i que, mentrestant, "la presència del cos de la Policia Nacional a la Junta Local de Seguretat que presideixo haurà de ser garantida per altres comandaments". Tot plegat ho justifica pel fet que "aborda qüestions sensibles com estratègies de seguretat, gestió de conflictes i decisions en matèria d’assetjament i violències masclistes".