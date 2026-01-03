UNIVERSITAT
Dissenyen una ‘caixa negra’ per a armes que també alerta quan només queda una bala
És la tesi a la UdL de l’enginyer Pau Gairí, en col·laboració amb l’instructor policial José Gálvez. El dispositiu, denominat ControlGun, grava tota l’activitat i inclou alertes acústiques i vibratòries
L’enginyer Pau Gairí, en col·laboració amb l’instructor policial José Gálvez, han desenvolupat un dispositiu tecnològic batejat com a ControlGun que s’instal·la en armes de foc i prevé la denominada “paràlisi operativa”, el moment en què un agent es queda sense munició durant una intervenció policial. També funciona com una caixa negra, ja que grava tota l’activitat de l’arma.
El desenvolupament de l’electrònica, el funcionament i l’algoritme d’intel·ligència artificial del dispositiu forma part de la tesi doctoral de Gairí, tutelada per Marcel Tresanchez i Tomàs Pallejà, amb el suport del grup d’investigació de Processament de Senyal i Robòtica de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL). Així mateix, el Club de Tir Olímpic de Lleida cedeix espais per efectuar proves i s’obre a incloure noves tecnologies per a la millora del tir esportiu.
Aquesta innovació respon a una necessitat real identificada per Gálvez després d’anys d’experiència: sota situacions d’estrès extrem, el cervell humà és incapaç de comptabilitzar els trets efectuats.
El dispositiu resol aquesta situació mitjançant un sistema d’alertes acústiques i vibratòries que notifica a l’agent quan queda l’últim cartutx, amb la qual cosa permet efectuar un canvi de carregador mantenint sempre una bala a la recambra i, amb això, la seua capacitat defensiva, ja que pot retirar-se a un lloc segur per recarregar l’arma.
Registre digital
Quant al registre digital de ControlGun, el sistema grava de forma automàtica cada acció, com trets, recàrregues, canvis de carregador i fins i tot cops, en una memòria interna immodificable. Això pot ser clau de cara a la reconstrucció d’incidents i a la protecció jurídica dels mateixos agents.
El dispositiu també funciona com un instructor virtual capaç d’identificar patrons individuals d’error i proposar correccions. Analitza la tècnica de tret, identificant problemes de “verticalitat” i “angulació”, per exemple, que afecten la precisió del tirador.
Detecta defectes tècnics com l’aplicació de massa força al disparador o pressions incorrectes amb les mans que provoquen desviacions en el tret. Aquest monitoratge detallat permet generar un “conjunt de suggeriments per al tirador” completament personalitzat.