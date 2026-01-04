SEGRE

Millorar el benestar emocional dels adults amb el joc: la proposta de "Desencaixa't"

El programa té la voluntat d'enfortir vincles i combatre la solitud no desitjada

Participants del projecte

Participants del projecte "Desencaixa't", que es duu a terme a la Ludoteca de Cappont.Ajuntament de Lleida

La Paeria de Lleida ha impulsat el programa Desencaixa't. Hi ha partides que et canvien el dia, una iniciativa comunitària per combatre la solitud no desitjada i millorar el benestar emocional de les persones adultes de la ciutat.

El projecte es duu a terme a la Ludoteca de Cappont, amb la voluntat d'obrir el centre a la comunitat, diversificar-ne els usos i convertir-la en un espai de trobada, segur i gratuït.

El programa es va iniciar el passat mes de desembre, i es desenvoluparà fins el maig del 2026, impulsat per l'Equip d’Intervenció Social Comunitària (EISC), de la Regidoria d’Acció i Innovació Social, i la Ludoteca de Cappont. Estan programades sis sessions matinals de joc i convivència, dinamitzades per professionals de l'àmbit educatiu i social i formades per grups reduïts de 15 persones.

El tinent d'alcalde i regidor d’Acció i Innovació Social i de Persones Grans, Carlos Enjuanes, ha afirmat que un dels eixos princiapls de Desencaixa't és revertir la creixent situació de solitud entre persones grans, que tendeixen a tenir dificultats per establir vincles. Així doncs, Enjuanes expressa que el programa busca crear espais lúdics que "fomentin el benestar emocional, la interacció i el sentiment de pertinença".

El projecte utilitza el joc com una eina pedagògica i relacional, que afavoreix la comunicació, l’expressió, l’aprenentatge i les relacions humanes. El regidor ha destacat que “el joc és una oportunitat per mirar-nos d’una altra manera i descobrir que totes les persones tenim alguna cosa per compartir”.

