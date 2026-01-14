INVERSIONS
Lleida i la Generalitat impulsen un model d'inclusió social amb un pressupost de 12 milions
Larrossa defensa el Hub Cívic, assegura que "és un espai comunitari i social pels diferents veïns del barri, també pels més vulnerables" i la consellera Martínez ho veu com un model "exemple per Catalunya i Europa"
La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Lleida han segellat aquest dimecres un acord per desenvolupar conjuntament el model d'inclusió social de Lleida. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, han formalitzat el conveni dotat amb 12 milions d'euros —6 milions aportats per cada administració— per executar accions dirigides a millorar l'atenció i integració de persones vulnerables, incorporant centres de temporers, pisos socials repartits per la ciutat i un nou Hub Cívic al barri de Balàfia.
El model d'inclusió, que es desplegarà progressivament a partir d'aquest estiu, inclou la construcció de dos centres de temporers: el primer, amb capacitat per a 32 persones, s'ubicarà a la Caparrella i estarà operatiu durant la campanya estival; el segon encara està pendent d'ubicació definitiva. Paral·lelament, es preveu la posada en marxa de 130 pisos destinats a persones en situació de vulnerabilitat, repartits estratègicament per tota la ciutat.
Un Hub Cívic innovador com a punt de referència
Una de les peces clau del projecte serà el Hub Cívic de Balàfia, instal·lat a l'antiga escola homònima. L'equipament, distribuït en tres plantes, combinarà espais polivalents d'atenció ciutadana, oficines per entitats, serveis socials d'atenció directa i àrees comunitàries. Entre les instal·lacions destaquen una zona d'acollida infantil, una aula formativa, 25 dormitoris per a persones que ja resideixen en altres equipaments socials i tres apartaments destinats a víctimes de maltractaments. Segons Larrosa, "les persones que ocuparan les habitacions són usuaris provinents d'altres centres d'atenció; el seu pas pel Hub servirà per acompanyar-los cap a la seva autonomia personal".
Resposta institucional als discursos d'odi
La signatura del conveni té lloc després de la manifestació d'aquest cap de setmana, contrària al projecte del Hub Cívic, en la qual hi van participar membres del PP i VOX. L'alcalde Larrosa ha lamentat "que hi hagi veus en contra d'aquests espais" i ha asseverat que "no toleraran discursos que criminalitzin persones vulnerables o col·lectius per motius polítics". Larrosa ha denunciat que "s'han assenyalat bulos que han venut el Hub com si fos un alberg, tot i no ser-ho".
Exportabilitat del model: exemple per a Catalunya i Europa
Per la seva banda, Martínez Bravo ha expressat el seu agraïment al consistori per impulsar "un model que pot esdevenir exemple per a la resta de Catalunya i Europa". La consellera defensa que és un sistema "humà, innovador i eficient" i que es valorarà la possibilitat d'adaptar-lo a altres municipis amb necessitats similars. Martínez coincideix en destacar el component social del projecte i afegeix: "la millor manera de combatre la desinformació i els discursos d'odi és amb fets". Pel que fa als neguits veïnals, ha recalcat que "les preocupacions són lògiques, però no ho és que s'instrumentalitzin políticament, ja que cal avançar cap a un model de prosperitat compartida".