Els trens de Rodalies segueixen sense circular per falta de maquinistes
L'operadora atribueix el retard en la posada en marxa del servei a "causes operatives" i recomana utilitzar transport alternatiu
Els trens de Rodalies segueixen sense circular aquest dijous a primera hora del matí, segons confirmen fonts de Renfe, que atribueixen el retard en la posada en marxa del servei a "causes operatives". El Govern va anunciar ahir al vespre una represa "progressiva" de Rodalies, però ja va advertir que seria un "dia difícil". Fonts del principal sindicat dels maquinistes, Semaf, van assenyalar a l'ACN que els maquinistes no reprendrien la seva feina sense garanties per escrit d'Adif de les mesures de seguretat adoptades per augmentar la seguretat. A les estacions, els informadors diuen als usuaris que no hi ha trens, i en alguns casos hi ha accessos a les andanes tancats.
En previsió a les dificultats d'aquest dijous, ahir el Govern va explicar que augmenten les freqüències dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). A més, també es mantenen barreres aixecades de l'autopista del Garraf, i les operadores de bus tenen autorització per ampliar la flota disponible.
Fins divendres, i amb possibilitat de pròrroga, queden anul·lades les Zones de Baixes Emissions (ZBE) als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Els maquinistes reclamen un document per escrit d'Adif que garanteixi la seguretat de la infraestructura de Rodalies a Catalunya per reprendre el servei, segons van explicar dimecres al vespre fonts del sindicat ferroviari Semaf a l'ACN.
Fonts de la conselleria de Territori van recordar que la qüestió laboral s'ha de resoldre internament dins de Renfe. De fet, el mateix conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va dir que l'operadora és qui ha de resoldre "les qüestions que tenen a veure amb el marc laboral".
A la roda de premsa de Govern, tant el conseller Dalmau com la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també van apuntar a l'impacte emocional que els accidents a Gelida i Andalusia havien tingut en la plantilla de maquinistes i van demanar "empatia".
Comarques
Caos i indignació en un dia sense trens de rodalies ni transport alternatiu
Raúl Ramírez
Comarques
Una màquina que revisava les vies xoca contra una roca a Sant Guim
Raúl Ramírez