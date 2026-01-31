PAERIA
Dones Lleida, sobre el hub de Balàfia: “No serà un problema per al barri, sinó una oportunitat”
Defensen que respon "a la demanda feminista"
El Grup Dones Lleida va intervenir en el ple de la Paeria d'ahir divendres per defensar el projecte del hub cívic de Balàfia. “No és un alberg massiu, sinó un servei social especialitzat que no serà un problema per a Balàfia, sinó una oportunitat”, va dir la portaveu, Carme Bellet.
En aquest sentit, va remarcar que l’espai preveu, a més d’un hotel d’entitats, centres de dia i sales d’estudi i comptarà amb la Casa Lila per a víctimes de violència masclista. “És un projecte necessari que dona resposta a la demanda feminista de tenir un centre públic d’acollida”, va afegir.