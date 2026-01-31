PAERIA
Rosa Jové deixa el seu càrrec d’edil per Junts i Joan Ramon Castro la substituirà
Jové afirma que es centrarà en la seua tasca com a diputada al Parlament
El ple de la Paeria va acabar ahir amb el comiat de Rosa Jové, que deixa el lloc de regidora per Junts per centrar-se en la seua tasca com a diputada al Parlament. “Estic molt orgullosa del treball fet i, allà on sigui, sempre treballaré per Lleida”, va dir Jové. El seu lloc l’ocuparà Joan Ramon Castro, que ja va ser edil el passat mandat.
D’altra banda, el ple va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de la Paeria, una moció en record del genocidi armeni i una altra del Comú per millorar la prevenció de violència masclista.