Qui és l'Ismael Ruiz, el president veïnal més jove de Lleida amb només 27 anys?
Estudiant i, des de fa 10 anys, tècnic d'ambulància, Ruiz és el president veïnal més jove de la ciutat, concretament de l’Organització de Veïns de Pardinyes
Ismael Ruiz, amb tan sols 27 anys, ha estat designat nou president de l'Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard) a Lleida. Aquesta elecció el converteix en el líder més jove en la història de l'associació, fundada l'any 1962.
Ruiz, conegut com a Isma, porta una dècada d'experiència com a tècnic d'emergències sanitàries (TES), feina que compagina amb els seus estudis actuals del grau d'Infermeria. La seva vinculació amb Orvepard no és recent, ja que va presidir la comissió de festes (2022-2025).
Ruiz prendrà el relleu de Joan Torné, qui ha estat al capdavant de l'entitat els últims 4 anys i ara cedeix el seu lloc. Torné, que exercirà la presidència de la comissió d'Esports, va justificar la seva decisió afirmant que "crec que ja era el moment de fer un pas al costat, necessitem més persones joves en primera línia". Aquesta transició es va formalitzar durant l'assemblea general d'Orvepard, celebrada el passat dissabte. En aquesta trobada, es va presentar una única candidatura que, a més d'Ismael Ruiz, va incorporar cinc joves més del barri a la junta directiva.
Lleida
Ismael Ruiz, el president veïnal més jove de Pardinyes amb 27 anys
Marc Carbonell