La Diputació de Lleida aprova una moció per a la millora de Rodalies i el seu traspàs íntegre a la Generalitat
La institució insta el Govern a recuperar la setmana blanca i que l'Arnau pugui tractar els ictus les 24 hores
El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dijous una moció de Junts-Impulsem per a la millora del servei de Rodalies a Catalunya i el seu traspàs íntegre a la Generalitat. El text ha tirat endavant amb els vots de Junts-Impulsem, ERC i Ara Pacte Local, mentre que Unitat d'Aran s'hi ha abstingut, i el PSC i el PP –que reclamaven votar la proposta per punts– l'han rebutjat.
El president, Joan Talarn, ha informat que la Diputació de Lleida convocarà la Taula de Rodalies el 27 de febrer. D'altra banda, la corporació ha aprovat per unanimitat una moció que insta el Govern a recuperar la setmana blanca i, a través d'una declaració institucional, ha exigit que l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida pugui tractar els ictus les 24 hores.