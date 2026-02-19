Nou perfil oficial de Juneda a Facebook després del robatori de l’antic i el cas de les sèries coreanes
Després de ser usurpada per una sèrie coreana des de finals de l’any passat que ja ha emès 800 capítols
L’ajuntament de Juneda ha creat un nou perfil oficial a la xarxa social Facebook, després que l’antic li fos arrabassat a la tardor de l’any passat. Des d’aleshores, el vell perfil emet una sèrie coreana que porta més de 800 capítols i és vista per milers d’usuaris de tot el món.
El nou perfil de l’ajuntament a Facebook adverteix que “és l’única pàgina oficial de l’ajuntament de Juneda” en aquesta xarxa social. De moment, té pocs seguidors. Això contrasta amb els milers de visites que rep encara la pàgina antiga, amb un públic fidel a la sèrie oriental i molt més ben posicionada que la nova en cercadors com Google.
Per a Villas, l’escàs nombre de seguidors del nou perfil a Facebook “és una cosa normal, ja que es tracta d’una pàgina d’informació municipal”. L’última informació que va publicar va ser la visita del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a la localitat dissabte passat 14.
Comarques
Sèrie coreana al Facebook de Juneda: “No ens expliquem com ha pogut passar”
Maria Molina
Segons Villas, el domini municipal a la plataforma nord-americana va ser usurpat des dels Estats Units entre finals d’octubre i a mitjans de novembre. Els informàtics de l’ajuntament han intentat recuperar-lo demostrant que es tracta d’una pàgina oficial d’una institució municipal, “però no ha estat una tramitació fàcil i s’ha preferit crear-ne un nou”, va dir el primer edil. Va afegir que el que s’ha generat ara és més segur per evitar un altre robatori en el futur.
Garrigues
L'Ajuntament de Juneda busca solucions per recuperar el seu domini de Facebook
Maria Molina
L’aparició de la sèrie coreana a l’antiga pàgina de Facebook municipal va causar sorpresa en el seu moment tant en el consistori com en el veïnat. No obstant, el consistori tenia clar que era un servei que havia de recuperar.