La crescuda del Segre impedeix començar els tractaments contra la mosca negra
Sense la regulació del cabal els tractament no serien efectius
La crescuda de l'Ebre i dels afluents Segre i Cinca impedeixen que el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) pugui fer els primers tractaments per controlar la plaga de la mosca negra, que estaven previstos la setmana vinent. En les condicions hidrològiques que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha comunicat que hi haurà als rius, el COPATE descarta iniciar la campanya i la posposa.
Perquè sigui efectiva cal iniciar les fumigacions ara a l'hivern, però la impossibilitat del Consorci de regular els cabals dels rius restaria "eficàcia i seguretat" als tractaments larvicides si es tiren ara, ja que "els nivells i la dinàmica de circulació actuals de l'aigua" ho fan "tècnicament inviable".
El vicepresident del COPATE, Rubén Biarnés, ha assenyalat que es tracta "d'una limitació que escapa a la capacitat d'actuació del Consorci" i s'ha decidit ajornar l'inici de la campanya fins que les condicions hidrològiques permetin fer els tractaments amb "les garanties tècniques necessàries". El Consorci fa un seguiment permanent de l'evolució dels cabals i treballa de manera coordinada amb els organismes competents per reprogramar les actuacions tan aviat com sigui possible.