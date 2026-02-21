ECONOMIA
Bonificació del 95% de l’IBI per a habitatges nous assequibles
Dins d'un termini de cinc anys
L’ajuntament de Lleida preveu bonificar el 95% de l’Impost sobre Béns Immobles de tots els habitatges que, dins d’un termini de cinc anys, es destinin a habitatge assequible i s’hagin construït mitjançant la col·laboració publicoprivada en solars municipals.
Una mesura que la comissió de Bon Govern va aprovar inicialment i que ara estarà en exposició pública durant 30 dies. Si en aquest període no rep al·legacions, quedarà aprovada definitivament.
Economia
Venuts dinou pisos al dia a Lleida el 2025, rècord des de l’any 2007
S. COSTA D.
Per acollir-se a aquesta bonificació, els solars en els quals es construeixin els habitatges hauran de formar part de la reserva pública i hauran d’estar inscrits en el registre oficial de la Generalitat.
El govern municipal va recordar que actualment s’estan construint 896 habitatges a la ciutat, dels quals 159 seran protegits.