Bonificació del 95% de l’IBI per a habitatges nous assequibles

Dins d'un termini de cinc anys

Imatge d’arxiu d’un bloc de pisos en obres a Lleida. - SEGRE

L’ajuntament de Lleida preveu bonificar el 95% de l’Impost sobre Béns Immobles de tots els habitatges que, dins d’un termini de cinc anys, es destinin a habitatge assequible i s’hagin construït mitjançant la col·laboració publicoprivada en solars municipals. 

Una mesura que la comissió de Bon Govern va aprovar inicialment i que ara estarà en exposició pública durant 30 dies. Si en aquest període no rep al·legacions, quedarà aprovada definitivament. 

Per acollir-se a aquesta bonificació, els solars en els quals es construeixin els habitatges hauran de formar part de la reserva pública i hauran d’estar inscrits en el registre oficial de la Generalitat. 

El govern municipal va recordar que actualment s’estan construint 896 habitatges a la ciutat, dels quals 159 seran protegits.

