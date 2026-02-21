INCIVISME
Multades 21 persones a la festa Agrocarnaval de la Universitat de Lleida
13 per fer activitats fisiològiques a la via pública
La Guàrdia Urbana va denunciar dijous a la tarda un total de 21 persones per conductes incíviques durant l’Agrocarnaval, que va tenir lloc al Campus d’Agrònoms de la Universitat de Lleida (UdL).
Concretament, hi va haver 13 multes per fer activitats fisiològiques a la via pública, set per consumir begudes alcohòliques en llocs no autoritzats i una per no respectar el descans veïnal.
En un altre ordre, la Policia Local va decomissar una arma blanca al carrer Cavallers. La persona que la portava va ser denunciada. A Pardinyes, van imputar un conductor per alcoholèmia.