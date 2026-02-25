SEGRE

El sospitós de robar i cremar cinc cases d'Horta de Lleida el passat juliol és imputat per 71 nous robatoris

SEGRE parla amb les famílies de la partida de Lleida a les quals els lladres van cremar els domicilis dissabte a la nit
Albert Guerrero
Publicat per
Albert GuerreroPeriodista
Lleida

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El cap de l’ABP del Segrià dels Mossos, l’inspector Xavier Ribelles, va explicar el dilluns que els Mossos van imputar de 71 nous robatoris a l'home detingut i posat en llibertat el passat juliol per robatoris i incendis.

El mes de juliol els Mossos van detenir a un home d'uns 30 anys acusat d'incendiar i robar almenys cinc cases d'Horta. El presumpte actor dels fets va ser sentenciat a presó provisional sense fiança, però el jutge ho va desautoritzar. L'home va quedar en llibertat amb càrrecs al cap de cinc dies de la detenció. La decisió va causar sorpresa i indignació a Plataforma Horta Segura.

La investigació està oberta i la Fiscalia compta amb un informe del cas. Es registren robatoris per part de l'acusat des de finals del 2022 fins a la seva detenció el juliol del 2025.

L’inspector Ribelles i l’alcalde Larrosa van explicar que els fets delictius van disminuir l’any passat un 5,5% i les detencions van assolir una xifra rècord amb 2.106, un 4,7% més. Ho van atribuir a un increment de l’activitat policial i a l’arribada de nous agents dels Mossos a Ponent.

Quant a la multireincidència, van explicar que 80 persones van ser detingudes el 2025 en tres ocasions o més i una d’elles, un total de 15. Les dades constaten un important descens dels robatoris en immobles, que en domicilis ha estat del 47,7% amb 139 casos i del 28,4% en establiments (101). Els robatoris violents a la via pública van augmentar un 5,9%.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking