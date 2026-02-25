El sospitós de robar i cremar cinc cases d'Horta de Lleida el passat juliol és imputat per 71 nous robatoris
El cap de l’ABP del Segrià dels Mossos, l’inspector Xavier Ribelles, va explicar el dilluns que els Mossos van imputar de 71 nous robatoris a l'home detingut i posat en llibertat el passat juliol per robatoris i incendis.
El mes de juliol els Mossos van detenir a un home d'uns 30 anys acusat d'incendiar i robar almenys cinc cases d'Horta. El presumpte actor dels fets va ser sentenciat a presó provisional sense fiança, però el jutge ho va desautoritzar. L'home va quedar en llibertat amb càrrecs al cap de cinc dies de la detenció. La decisió va causar sorpresa i indignació a Plataforma Horta Segura.
Lleida
La investigació està oberta i la Fiscalia compta amb un informe del cas. Es registren robatoris per part de l'acusat des de finals del 2022 fins a la seva detenció el juliol del 2025.
L’inspector Ribelles i l’alcalde Larrosa van explicar que els fets delictius van disminuir l’any passat un 5,5% i les detencions van assolir una xifra rècord amb 2.106, un 4,7% més. Ho van atribuir a un increment de l’activitat policial i a l’arribada de nous agents dels Mossos a Ponent.
Quant a la multireincidència, van explicar que 80 persones van ser detingudes el 2025 en tres ocasions o més i una d’elles, un total de 15. Les dades constaten un important descens dels robatoris en immobles, que en domicilis ha estat del 47,7% amb 139 casos i del 28,4% en establiments (101). Els robatoris violents a la via pública van augmentar un 5,9%.