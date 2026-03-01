TRIBUNALS
Presó per a l’home a qui una dona va apunyalar a l’entrecuix
Va ser detingut per violació al denunciar ella que no va consentir endurir el sexe
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar a finals d’aquesta setmana presó provisional sense fiança per a l’home de 52 anys detingut dimecres com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual després de ser apunyalat per una dona a l’entrecuix quan mantenien una relació sexual, com va avançar SEGRE. Els fets van ocórrer diumenge a la tarda i la dona, que va ser detinguda aquell dia per un delicte de temptativa d’homicidi, va explicar posteriorment que havia atacat l’home perquè ella s’havia negat a endurir la pràctica sexual amb l’ara empresonat i ell havia continuat. L’home va ingressar a la presó al sol·licitar-ho la Fiscalia mentre que la dona va quedar dimarts en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició, segons van informar fonts judicials.
Els fets van ocórrer a mitja tarda de diumenge en un habitatge d’Alcalde Porqueres. Una dona va trucar al 112 alertant que s’havia trobat un home ferit i ensangonat. El ferit va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova. Tanmateix, dilluns es va escapar del centre hospitalari. Posteriorment, agents el van localitzar a prop de l’habitatge i el van portar de nou a l’hospital. Dimecres va ser arrestat després de la denúncia de la dona.
D’altra banda, el jutjat de Vielha va decretar divendres presó provisional per a un home de 33 anys acusat d’apunyalar el seu germanastre al cap durant una discussió (vegeu SEGRE d’ahir).
Va ocórrer dimecres en un domicili de la capital de la Val d’Aran. La víctima va ser hospitalitzada, va rebre diversos punts de sutura i la seua evolució era favorable.