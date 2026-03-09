Així era el pavelló Antorxa del barri de Cappont: més d'un segle d'història i activitats a Lleida
L'Antorxa va ser un teatre i es va reconvertir en espai lúdic i esportiu, va acollir diverses entitats en les seves instal·lacions i ara a Cappont en demanen la rehabilitació
L'associació de veïns del barri de Cappont demana recuperar el pavelló de l'Antorxa, situat als Camps Elisis de Lleida. L'espai es va construir el 1902 i s'inclou entre els elements històrics i artístics de la ciutat.
L’entitat vol que es rehabiliti i es recuperi l’ús original per al qual va ser construït: un teatre popular. Una reclamació que l’entitat fa anys que formula, però que ara veu més a prop que mai després de la reforma del Palau de Vidre i la pròxima rehabilitació del Xalet dels Camps Elisis.
L'actual pavelló Antorxa va construir-se com a teatre el 1902 després de quasi vint anys sol·licitant-lo la ciutadania. L'obra de l’arquitecte Celestí Capmany va rebre nombroses funcions fins a l'esclat de la Guerra Civil. L'objectiu de l'espai era la substitució del teatre circular que hi havia al mateix lloc.
Anys després, en reformar-se, va rebre el nom de Pavelló Nou o Antorxa, i es va convertir en un centre d'activitat lúdica i esportiva. Disposa d'un poliesportiu amb parquet per dur a terme esports com voleibol i bàsquet; una graderia de 180 seients i quatre vestuaris. El pavelló es va utilitzar per concerts, fires i altres esdeveniments.
En aquest context més esportiu, el pavelló va acollir el nom del club que hi va néixer el 1948: l'agrupació esportiva l'Antorxa. L'entitat va ser una de les que va introduir el bàsquet a la ciutat i més endavant, a prop dels anys 70, va fusionar-se amb el Sícoris Club. Van formar un equip que disputava els partits a l'Antorxa i que va jugar a segona divisió estatal.
El 1998 van detectar-se parts de l'edifici en mal estat en aspectes com la il·luminació, ventilació i conservació. L'any 2018 l'associació de veïns de Cappont va demanar a l'ajuntament una reforma integral de l'espai pel mal estat i poder tenir nous usos. El 2019, en una revisió rutinària per reparar unes filtracions van constatar que la part superior d'una de les parets es trobava deteriorada i amb una esquerda per culpa de la humitat.
Els col·lectius que encara hi anaven a practicar van derivar-se a altres espais esportius. També hi acudien l'escola Camps Elisis, Aspros i activitats del Casal de la Dona.
A més, l'Antorxa té altres espais adjacents de caràcter esportiu, com la sala rocòdrom, que la gestiona el Centre Excursionista de Lleida, i també hi havia l'antiga piscina coberta dels Camps Elisis, una de les primeres cobertes de la ciutat.